Гражданам Объединенных Арабских Эмиратов 13 банков простили в общей сложности 361 млн дирхамов (почти $100 млн) долгов, сообщает РБК со ссылкой на Gulfnews.

Соответствующей договоренностей достигло правительство ОАЭ с финансовыми организациями. Эта мера направлена на обеспечения достойного уровня жизни всем гражданам и поддержание максимального уровня социальной стабильности.

Ранее власти страны объявили о начале "года терпимости". Представители банков заверили общественность, что долговая амнистия продвигает эти ценности и снижает социальное брямя для простых граждан.

Отметим, что подобная акция в ОАЭ проводится уже не впервые. Так, в 2012 году жителям государства списали около 540 млн долларов задолженности.