Известный советский и российский режиссер Георгий Данелия госпитализирован в московскую реанимацию, сообщает "Звезда" со ссылкой на жену Галину Юркову-Данелию.

Началось все с того, что 88-летний народный артист СССР почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь.

Медики доставили его в реанимацию с одышкой. У культурного деятеля диагностирован пневмоторакс (скопление воздуха в легких).

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тбилиси. Получил два высших образования в Москве: окончил архитектурный институт и Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме". Его дебютная картина "Сережа" по повести Веры Пановой, снятая вместе с Игорем Таланкиным, получила гран-при на кинофестивале в Карловых Варах.

Впоследствии Данелия снял немало фильмов, абсолютное большинство из которых входит в золотой фонд советского кино: например, "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Мимино". Для одной из лучших комедий 70-х – "Джентльмены удачи" – он написал сценарий совместно с Викторией Токаревой.

Фильмы Данелия удостаивались многих наград. В частности "Мимино" стал лучшим фильмом ММКФ в 1977 году, а "Осенний марафон" в 1979 получил приз ФИПРЕССИ международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.