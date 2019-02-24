Популярная украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, победила в национальном отборе на Евровидение-2019, но может не попасть на музыкальный конкурс.

Дело в том, что исполнительницу "уличили" в том, что она проводит гастроли с концертами по России.

В связи с этим национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась принимать решение об участии Maruv в конкурсе до того, как она ответит на вопросы о выступлениях перед российскими ценителями ее творчества.

Корсун дали сутки на то, чтобы прояснить вызвавшую интерес ситуацию.

Представителя Украины на Евровидении пообещали объявить через двое суток. Кто это будет в случае "дисквалификации" Maruv, руководство телерадиокомпании ответить затруднилось.