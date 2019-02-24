Приложение популярной социальной сети Facebook незаконно собирает сведения о владельцах смартфонов, на которых установлена приложение, сообщает "Звезда" со ссылкой на расследование Wall Street Journal.

Его "интересуют" даже такие данные как вес, артериальное давление и даже статус овуляции.

Их программа получает из других приложений, а затем использует для подбора рекламных сообщений.

Также отмечается, что сбор сведений ведется даже о тех пользователях, которые еще не вошли в свой аккаунт.

Он начинается через несколько секунд после включения устройства, говорится в материале.