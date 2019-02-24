Полицейские Новосибирска разыскивают свидетелей наезда на 15-летнего подростка, совершенного на улице Технической 23 февраля, сообщает ГУ МВД России по региону.

Около 21:30 белая иномарка сбила школьника, который шел в попутном направлении по ходу движения транспорта.

Совершивший наезд на пешехода водитель скрылся с места происшествия.

Мальчика госпитализировали в городскую больницу с сотрясением головного мозга.

По факту наезда на ребенка проводится проверка. В частности, ведется розыск автомобиля "Ниссан Санни".

Неравнодушных граждан, ставших свидетелями ДТП, просят позвонить по телефонам: 232-23-51, 232-23-21 или 002.