Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал иностранным журналистам переговоры с Японией по заключению мирного договора, сообщает RT.

"Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран", — прояснил ситуацию глава российского МИДа.

По его словам, в настоящее время таких условий пока совсем нет.

Территориальная позиция Японии известна – они требуют вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Россия же настаивает на сохранении этих территорий в составе РФ.

Также в японской прессе звучала версия о том, что страна хочет предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.

Это рассматривалось как дополнительное соглашение, призванное урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние соглашения стран.