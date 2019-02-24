24 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ о предоставлении пассажирам возможности посадки в самолет по электронному посадочному талону, сообщает РИА Новости.

Теперь клиенты авиакомпаний, которые забронировали билеты через онлайн-регистрацию, могут не стоять в очередях для получения посадочного талона.

Чтобы пройти в воздушное судно им достаточно будет воспользоваться электронной его версией, которая отправляется при покупке.

Авиаперевозчиков обязали информировать пассажиров об открывшейся новой возможности.

Отметим, что электронный посадочный талон – это лишь один из вариантов. Тем, кому привычнее пользоваться бумажными версиями, могут распечатать их либо получить на стойке при регистрации.