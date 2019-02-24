Ночью 24 февраля в Белокурихе автомобиль Toyota Lаnd Cruiser 200 пробил ограждение моста через реку и слетел вниз, сообщает паблик "Barnaul 22".

В Госавтоинспекции Алтайского края уточнили, что ДТП случилось в 2:07. Водитель дорогого внедорожника проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и увеличил скорость движения.

Не справившись с управлением иномаркой, он совершил столкновение с ограждением мостового перехода и последующим опрокидыванием. К счастью, никто не пострадал.

За рулем находился 31-летний житель Новосибирска. Полицейские помогли ему выбраться из "воткнувшегося" в сугроб транспорта.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.