Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о трехкратном росте зарплат в стране, сообщают "Известия".

По его словам, три года назад минимальная заработная плата гражданина составляла 50 долларов (3268 рублей по курсу на 24 февраля).

Сейчас же ее показатель достиг 150 долларов (9806 рублей), утверждает чиновник.

По его словам, аналогичную динамику демонстрирует и средняя зарплата.

Гройсман заявил, что за с 2016 года она выросла вдвое, превысив $380 (24842 рубля).

Напомним, что в Алтайском крае средняя зарплата по итогам 2018 года составила 25506 рублей. А непосредственно в декабре прошлого года размер средней зарплаты оказался существенно выше – 32187 рублей.