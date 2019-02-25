Фото: из личного архива Михаила Горюнкова

"Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте" (Псалом 46).

Сейчас на странице Михаила Горюнкова в соцсети "ВКонтакте" чаще можно увидеть именно такие посты с расписанием богослужений, цитатами из Библии или истории православия на Алтае. Еще несколько лет назад Михаил – выпускник филологического факультета АлтГУ – работал журналистом в "Каменских известиях", ИА "Атмосфера", где за ним были закреплены темы криминала и происшествий. Бесконечные звонки в МВД, Следственный комитет или прокуратуру, релизы об убийствах, авариях или разбоях. А до этого была служба в армии с ее бешеным темпом жизни по уставу, начищенными кирзовыми сапогами и строгим распорядком дня. После отданного долга Родине, работе в краевых СМИ, в 26 лет жизнь Михаила снова сделала зигзаг и кардинально изменилась уже навсегда – он поступил в Барнаульскую духовную семинарию. Окончив ее, вернулся в родной Камень-на-Оби, где служит священником в Богоявленском монастыре.

"Путь мой в церковь был постепенным. Вера в Бога была всегда, сколько себя помню. В 12 лет родители предложили покреститься, и я согласился. Родители были крещеными, веровали, по-своему молились, но в церковь не ходили. Сам я тоже в церковь не ходил. Просто верил, носил крестик, иногда заходил в храм. С подросткового возраста начал интересоваться искусством, русской литературой. Размышляя о смысле жизни, добре и зле, увлекся философией. Начал изучать различные религиозные течения. Стал читать Библию, труды святых отцов, слушать и смотреть лекции профессоров, богословов и пришел к осознанию, что православие – это истинная вера", – вспоминает иерей Михаил, признавшись, что в определенный момент своей жизни созрел для покаяния, пришел в церковь и исповедовал свои грехи каменскому протоиерею Николаю Гордиенко. Он и посоветовал молодому человеку поступить в духовную семинарию.

Как в военном училище

Родители Михаила решение стать священником восприняли спокойно. В глубине души они уже понимали, что путь сына к Богу был неизбежен. К этому отец Михаил шел в течение нескольких лет. Тем более, что учеба в семинарии проходила в Барнауле и не нужно было уезжать далеко, в другой регион. Чтобы поступить, необходимо было успешно сдать несколько экзаменов. Все как в обычных университетах или училищах. Сначала написать изложение на определенную духовную тему, потом сдать профильный экзамен – "Основы православия", куда входили знание Библии, молитв, устройство храма, богослужения и история.

Обучение в Барнаульской духовной семинарии похоже на военное училище: строгое соблюдение распорядка, дисциплина, студенты проживают на территории семинарии. Подъем в 7 утра, в 8 часов утренняя молитва в семинарском храме, затем завтрак и с 9 до 14 часов учебные занятия. Предметы, которые изучаются, в основном гуманитарные: общеобразовательные и церковные. После обеда с 15:00 до 17:00 Михаил ежедневно должен был выполнять трудовые послушания. По сути, хозяйственные работы: где-то почистить снег, что-то отремонтировать или построить.

Обучение длилось три года. Домой на каникулы отпускали только летом и на Рождество. Но если была необходимость помочь родителям, то руководство шло навстречу и отпускало своих семинаристов на несколько дней. Три года в семинарии, по словам Михаила, пролетели незаметно. Учиться ему было легко, соблюдать режим – несложно, так как за плечами была служба в армии и выработанная самодисциплина. О дискотеках, ночных клубах, алкоголе молодой человек не думал. Они его не интересовали и во время учебы в университете.

"Самое главное – это семинарская дружба. Будущие священники собираются ради Христа, дружба, общение, совместные молитвы, богослужения. Это самое яркое впечатление, которое можно вынести за время учебы. Тем более, что нас семинаристов обучалось не так много, около 30 человек", – вспоминает отец Михаил о времени, проведенном в Барнаульской духовной семинарии.

Совсем непросто было сдать итоговый экзамен. По сравнению со светским вузом, будущие священники должны были показать знания по 6 предметам, в каждом 50 вопросов: литургика, Новый и Ветхий завет, история русской и древней церкви, догматическое богословие и дипломная работа.

Женитьба и служба в монастыре

Летом 2018 года, успешно сдав экзамены, иерей Михаил Горюнков вернулся в свой родной Камень-на-Оби. К этому времени он стал отращивать один из главных атрибутов служителей церкви – бороду, а также обзавелся семьей. С Марией познакомился, когда учился в семинарии. Она была прихожанкой семинарского храма. Общение переросло в любовь.

"Я хотел вернуться и служить в Камне-на-Оби. Это моя Родина. Владыка Всеволод епископ Славгородский и Каменский рукоположил вначале в дьякона, а затем в священника, определил место моего служения – Богоявленский монастырь, где совершаю богослужения и учу людей христианской жизни", – рассказывает Михаил.

Богослужения в монастыре проходят как в обычном храме – на службы приходят миряне. Тут и пригодился журналистский опыт, поскольку часто приходится работать со словом и максимально кратко и емко формулировать свои мысли во время проповеди.

В ведении Богоявленского монастыря находится Богоявленский собор, величественный, большой, построенный еще в самом начале XX века. В советский период этот собор осквернили, разорили, там был ликероводочный завод, а когда государство вернуло церкви, стали восстанавливать. Рядом с восстанавливающимся собором есть маленькая церковь преподобного Антония Печерского, где и проходят все богослужения.

В обязанности священника входит также посещение больных и престарелых, отпевание усопших, освящение домов, подготовка и проведение церковно-общественных мероприятий. Вся эта деятельность совершается вне храма. Поэтому в один день священник может с утра и до вечера быть в храме, в другой – забежать на 15 минут, а в третий – вовсе там не появиться.

Прихожане же, признается священник, приходят в храм в основном со своими семейными и финансовыми проблемами. Однако возросло количество тех, кто стал заниматься колдовством и магией и нуждаются в духовной помощи.

"Чревоугодие, блудные грехи, тщеславие, раздражительность, гордыня – эти грехи не меняются на протяжении многих столетий. Добавились люди, которые легкомысленно относятся к колдовству, магии, гаданию. Сейчас много есть литературы, программ на ТВ, люди стали этим увлекаться и не задумываются о последствиях", – сетует иерей Михаил.

Сегодня он активно проповедует Слово Божие в Камне-на-Оби. Свой родной город священник очень любит и хочет помочь каждому жителю. На вопрос на какие средства живет храм отвечает: "Помогают прихожане".

"Многие люди думают, что священники и церковные работники получают финансирование от государства и вышестоящих церковных инстанций. На самом деле финансы складываются из того, что люди принесут в храм. А ведь надо оплачивать коммунальные услуги, на зиму обеспечить уголь, всем, кто служит на приходе, на что-то жить. Откуда взять средства на это? Поэтому Церковь не может осуществлять свою деятельность совершенно бесплатно", – поясняет он.

Говоря о планах на будущее, иерей Михаил Горюнков цитирует одну православную поговорку: "Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах". Но, вообще, без долгосрочных целей жить человеку нельзя, иначе он становится заложником сиюминутных желаний. Планы у меня – развивать церковную жизнь в родном городе, чтобы люди приходили в храм, очищали свою душу от грехов, от страстей, чтобы росла православная община".