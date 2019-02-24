31-летний водитель автомобиля Toyota Lаnd Cruiser, пробившего ограждение моста в Белокурихе и упавшего вниз, был в нетрезвом виде, уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В отношении жителя Новосибирска составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Нарушителя доставили в отдел полиции. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа и до двух лет лишения водительских прав.

Напомним, ранее amic.ru уже сообщал другие подробности ДТП на улице Славского. В частности, о том, что владелец дорогого джипа попал в аварию, попытавшись скрыться от сотрудников ГИБДД.