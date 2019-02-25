Небольшой снег и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 25 февраля.

По информации регионального Гидрометцентра, в утренние часы местами будет изморозь. Днем в крае температуры составят -3…-8 градусов, местами в южных районах до +2 градусов.

Ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы 10-15 метров.

В Барнауле также возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -3…-5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.