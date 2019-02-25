Фото: avito.ru

Коттедж площадью 354 квадратных метра продают в селе Санниково под Барнаулом за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом находится на участке 25 соток. "Въезд на территорию с двух сторон. Панорамное остекление первого этажа и входной зоны. Просторная гостиная с выделенной зоной кухни. На первом этаже три просторных комнаты, санузел, гардеробная. Деревянная лестница на второй этаж без скрипа, что является очень важным фактором",– отмечает автор объявления.

На втором этаже дома находится одна комната с выходом на просторный балкон.

Также имеется теплый подвал с выходом в гараж. Площадь гаража позволит разместить внутри два автомобиля.