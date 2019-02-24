В ночь на 24 февраля в Магнитогорске произошел пожар на улице Карла Маркса в ТЦ "Зори Урала", пристроенного к жилому дому №164, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Здание пристроено к жилому дому №164, в котором 31 декабря 2018 года из-за взрыва произошло обрушение, унесшее жизни 39 человек.

Для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которым угрожало задымление и связанное с ними отравление продуктами горения, сотрудники МЧС эвакуировали жильцов 11 и 12 подъезда этого злополучного дома.

В общей сложности по лестничным клеткам вывели 61 человека, в том числе 11 детей. После проветривания, люди вернулись в свои квартиры.

Пожар потушен усилиями 38 человек и 12 единиц техники. Никто не пострадал.