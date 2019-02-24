В возрасте 94 лет ушел из жизни известный американский режиссер колумбийского происхождения Стэнли Донен, сообщает The Chicago Tribune.

Он известен на родине как "король голливудских мюзиклов". Пик его славы пришелся на 50-е годы.

Именно тогда вышло в свет его бессмертное произведение "Поющие под дождём" (1952). Мюзикл был очень высоко оценен критиками, и был представлен в номинациях на "Оскар" и "Золотой глобус". Он и по сей день считается одним из лучших шедевров мирового кинематографа.

На этот же период пришлись его популярные мюзиклы "Семь невест для семерых братьев" (1954), "Всегда хорошая погода" (1955), "Забавная мордашка" (1957), "Пижамная игра" (1957) и "Чертовы янки" (1958).

Стэнли Донен пять раз номинировался на премию Американской гильдии кинорежиссеров. В 1998 году ему вручили "Оскар" за его вклад в развитие американского кино.