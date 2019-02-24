На основе сведений о продажах за 2018 год британское агентство JATO Dynamics составило рейтинг самых популярных в мире автомобилей, сообщают "Автоновости дня".

Возглавил рейтинг пикап Ford F-Series. По сравнению с прошлым годом продажи на него остались на прежнем уровне — 1,08 млн штук. Это позволило сохранить первую ступень пьедестала.

Почти на 150 тысяч меньше людей приобрели его ближайшего конкурента: Toyota Corolla – 934 тысячи экземпляров (+1% от показателей 2017-го).

В тройку также вошла Honda Civic, отстав от второй ступени пьедестала на 121 тысячу машин – 813 тысяч (+2%).

Превысить показатель в 750 тысяч купленных автомобилей удалось также кроссоверам Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. Их приобрели 808 тысяч (+4%) и 771 тысячу (-6%) автолюбителей, соответственно.

Остальные продаваемые модели расположились в следующем порядке: Honda CR-V (736 тыс. ед.,-2%), Volkswagen Golf (731 тыс. ед.,-11%), Volkswagen Passat (640 тыс. ед.,-2%), Chevrolet Silverado (650 тыс. ед.,-1%) и Honda HR-V/XR-V (646 тыс. ед.,-6%).