Бийчане в социальных сетях жалуются на наркоторговцев, оставляющих символы на различных зданиях города.

Так, в сообществе "Типичный Бийск" опубликовали снимок входа в школу, на котором неизвестные вандалы оставили надпись "работа" и номер телефона, по которому, судя по всему, предлагается звонить, чтобы получить предложение.

Местные жители уверены, что таким образом школьников вербуют в "закладчики" наркотиков.

Некоторые горожане высказывают мнение, что подобное "предложение" на входе учебного заведения – свидетельство наглости и безнаказанности людей, которые вовлекают молодежь в преступную деятельность.