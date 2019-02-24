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24 февраля в Барнауле избили и ограбили мужчину

, ИА "Амител"
У жителя краевой столицы отняли смартфон и 20 тысяч рублей
Едва начав разговор, грабитель неожиданно нанес удар, от которого горожанин потерял сознание / Фото: pixabay.com

Едва начав разговор, грабитель неожиданно нанес удар, от которого горожанин потерял сознание / Фото: pixabay.com

Барнаулец стал жертвой грабителя сегодня, 24 февраля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Неизвестный подошел к нему около 5 часов утра на улице Северной Власихинской возле здания №61.

Едва начав разговор, он неожиданно нанес удар, от которого горожанин потерял сознание.

Очнувшись, потерпевший обнаружил, что у него похитили смартфон Honor 9 lite и 20 тысяч рублей.

Он описал ограбившего его человека как высокого мужчину возраста 27-30 лет среднего телосложения с овальным лицом.

Предполагаемый преступник был одет в серую куртку с капюшоном, темное спортивное трико и кроссовки.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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