Барнаулец стал жертвой грабителя сегодня, 24 февраля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Неизвестный подошел к нему около 5 часов утра на улице Северной Власихинской возле здания №61.

Едва начав разговор, он неожиданно нанес удар, от которого горожанин потерял сознание.

Очнувшись, потерпевший обнаружил, что у него похитили смартфон Honor 9 lite и 20 тысяч рублей.

Он описал ограбившего его человека как высокого мужчину возраста 27-30 лет среднего телосложения с овальным лицом.

Предполагаемый преступник был одет в серую куртку с капюшоном, темное спортивное трико и кроссовки.