Исследователи из массачусетской больницы общего профиля назвали быстрый способ избавиться от депрессии, сообщает "Российская газета".

Американские медики провели эксперимент, в котором приняли участие свыше 600 тысяч человек.

Те из них, кто регулярно бегал трусцой не менее 15 минут в день, намного реже страдали от психических проблем.

Доктор Дэвид Агус уверен, что лучше заниматься легким бегом, чем глотать антидепрессанты.

При этом он предостерег желающих от излишнего фанатизма. По словам специалиста, самое важное в упражнении – это само движение, поэтому не следует слишком перенапрягаться и пытаться ставить рекорды скорости.