Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" рассказала о подготовке перерасчета пенсий в 2019 году в связи с поручением президента Владимира Путина, которое он озвучил в послании Федеральному собранию.

По ее словам, пересчет суммы выплат будет индивидуальным для каждого пенсионера.

Однако наиболее существенное изменение суммы следует ждать пенсионерам, получающим пенсию на уровне прожиточного минимума.

Ведь именно с последним и была связана законодательная загвоздка, из-за которой многие россияне не ощутили индексации выплат.

Дело в том, что государство обязано доплачивать недостающую сумму к пенсии, которая ниже прожиточного минимума.

И индексация проводилась не от реально получаемой суммы, а от той, что без доплат.

И если результат индексации не превышал прожиточного минимума, то государство продолжало выплачивать его сумму и поэтому пенсионеры индексации не ощутили.

Теперь же таким людям произведут обещанную индексацию от прожиточного минимума.

Более того, пересчитают все выплаты от 1 января 2019 года и возместят то, что за этот период недодали.

Перерасчет коснется также граждан, которым полагается ежемесячная денежная выплата: это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и другие, пояснила Голикова.