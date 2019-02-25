Этот дом на улице Советской Армии, 75 уже несколько лет стоит всеми покинутый. Лицевой фасад, выходящий на большую дорогу, практически целый, только с зияющими окнами почти без стекол. Но со стороны двора дом был частично разрушен, лестницы в подъездах демонтированы – видимо, чтобы подростки не забирались внутрь. Зато так отлично видно, какой толщины раньше делали стены, и какими были этажные перекрытия. Корреспондент Amic.ru прогулялся по дому-мертвецу.