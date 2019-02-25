Этот дом на улице Советской Армии, 75 уже несколько лет стоит всеми покинутый. Лицевой фасад, выходящий на большую дорогу, практически целый, только с зияющими окнами почти без стекол. Но со стороны двора дом был частично разрушен, лестницы в подъездах демонтированы – видимо, чтобы подростки не забирались внутрь. Зато так отлично видно, какой толщины раньше делали стены, и какими были этажные перекрытия. Корреспондент Amic.ru прогулялся по дому-мертвецу.
Комментарии
Прямо какое то Алеппо
он а режиме самоуничтожения
Это специально. Ждут когда люди на кирпичи сами дом растащат.
А проведите, пожалуйста, такую же фотоэкскурсию по двухэтажному зданию по адресу пр. Ленина, 131/2.
Оно уже несколько десятков лет пустует и разваливается. Дом был облюбован бомжами. Прошедшей осенью в нем произошло убийство. После этого здание огородили забором "алмазная грань" и, наверное, решили: "Пусть себе и дальше стоит!"
В Калининграде немецкие катакомбы 18 века ломали, так кирпичи стоили в три раза дороже, чем новые с завода.
25.02.2019 09:09
Сутяжник - редакции
А проведите, пожалуйста, такую же фотоэкскурсию по двухэтажному зданию по адресу пр. Ленина, 131/2.
Ты лучше в ЛДПР обратись, прилетит Жириновский в голубом вертолете, или в голубом вагоне приедет и все тебе поломает, и еще 500 руб. на пиво даст.