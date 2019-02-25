Количество браков и разводов сократилось в Алтайском крае по итогам 2018 года по отношению к позапрошлому году, следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

Так, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 13 605 браков. В 2017 году в крае была создана 15 271 новая семья.

Таким образом, по данному показателю регистрируется снижение браков на 1 666.

При этом, в регионе фиксируется и уменьшение числа разводов. В 2018 году на территории края распалось 9 472 семьи. В 2017 году число разводов было больше – 10 745.

За год количество распавшихся семей уменьшилось на 1 273.

В то же время напомним, что уже не первый год Алтайский край остается одним из самых "разводящихся" регионов Сибирского федерального округа. В регионе фиксировались периоды, когда на 100 браков регистрировалось более сотни распавшихся семей.