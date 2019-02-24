Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью радио "Говорит Москва" прокомментировал возможное отстранение Анны Корсун (творческий псевдоним Maruv) от участия в "Евровидении" за Украину.

Напомним, певица выиграла национальный отбор на престижный музыкальный конкурс, но ее отказались объявлять участницей от Украины, пока она не "прояснит вопрос" о гастролях в России.

Вероятно, таким образом популярную исполнительницу хотят вынудить отказаться от запланированных концертов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Пригожин жестко раскритиковал такое решение и заявил о необходимости предоставить Maruv площадку для выступления на "Евровидении-2020" от России.

"У нее сумасшедший потенциал. Они придурки, они не умеют гордиться своим героями, — заявил продюсер. — Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем “фак”.

При этом Пригожин признался, что с удовольствием поработал бы с проектом Анны Корсун в качестве продюсера.

"Если они отказываются от этого — они полные идиоты", — констатировал создатель рекорд-лейбла NOX Music.