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Экономить на "коммуналке" – реально или нет

, ИА "Амител"
Выбираем квартиру с низкими коммунальными платежами

Зима подходит к концу, а это значит, что кто-то радуется солнцу и приходу тепла, а кто-то – с облечением вздыхает, что завершается пора дорогостоящих квитанций за коммунальные услуги. Однако в нашем городе есть район, где эти платежи почти наполовину ниже, и причина в том, что расположенные в нем дома оснащены собственными газовыми котельными. В чем выгода от автономных источников тепла и горячей воды, и действительно ли они помогают существенно сэкономить бюджет? Разбираемся с Amic.ru.

"ТРИ КИТА" КОМФОРТА

В прошлом году один из крупнейших застройщиков г. Барнаула – ООО СЗ "Домстрой" – приступил к строительству последнего объекта масштабного жилого комплекса, расположенного за ТЦ "Огни", неподалеку от пересечения улиц Малахова и Антона Петрова и включающего в себя шесть многоквартирных домов. Как и во всех домах квартала, в строящемся доме на ул. Антона Петрова, 221Д учтены все факторы, из которых складывается современный уровень комфорта: выгодное месторасположение с удобной транспортной развязкой, качественное исполнение строительных работ, продуманные, максимально востребованные потребителем планировки квартир.

Квартал, удачно расположенный в весьма оживленном районе нашего города, позволяет иметь все необходимое под рукой: два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк – все это в шаговой доступности, а также несколько школ (№№51, 75, 79, 81, 123, 131), в самом доме, на первом этаже, будет располагаться детский садик. Традиционное для застройщика качество воплощено в основательных кирпичных стенах толщиной не менее 77 см, что обеспечивает отличную теплоизоляцию и износостойкость дома. Эстетике здесь также уделено немало внимания: стильные французские окна для выхода на лоджию размером в человеческий рост оценят любители изысканных дизайнерских решений. Встроенный детский сад на первом этаже здания, внешние парковки, полная предчистовая отделка квартир – все это является отражением заботы застройщика о жильцах – так же, как и наличие крышной газовой котельной, позволяющей будущим обитателям дома стабильно экономить на коммунальных платежах.

КВИТАНЦИИ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ

Из чего складывается выгода от автономного теплоснабжения? Все дело в том, что оно, в отличие от централизованной системы отопления, исключает теплопотери, составляющие порядка 20%, а также затраты на содержание и ремонт изношенных магистральных сетей. Расчет оплаты за коммунальные услуги становится для потребителя четким и прозрачным: объем ресурсов, израсходованных на производство тепла, просто умножается на соответствующие тарифы. В результате жильцы домов с газовыми котельными по сравнению с квартирами, отапливаемыми от магистральных сетей, получают как минимум 45% экономии, а также независимость от графика отопительного сезона и плановых отключений горячей воды.

К слову, высокий КПД – не единственное преимущество газовых котельных. Застройщик также отмечает несомненную безопасность котельных – как для людей, так и для окружающей среды. Весь процесс их создания – от проектирования до ввода в эксплуатацию – проходит тщательный контроль, а автоматические системы безопасности блокируют работу в случае аварии. В плане влияния на экологию газовая котельная также намного безопаснее ТЭЦ по объемам загрязнений.

Именно такая котельная – экологичная, безопасная, сберегающая бюджет потребителя – во всех домах квартала по ул. Антона Петрова 221 и в частности в доме по ул. А.Петрова, 221 Д. Отопление здесь обходится почти вдвое дешевле, чем в среднем по городу. В цифрах это – порядка 900-1000 рублей за 1 гигакалорию в противовес 1700-1800 рублей за тот же объем у тех, кто подключен к теплоэлектроцентрали. А общая квитанция за коммунальные услуги в зимний период, при стандартном потреблении ресурсов и количестве проживающих, у счастливых владельцев "однушки" здесь составит около 2500 руб., а у собственников "двушки" – порядка 4000 руб. Для тех, кто хочет пожизненно экономить на коммунальных платежах, имея бесперебойную подачу горячей воды и тепла, это весомый аргумент в пользу приобретения здесь жилья.

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: http://dom-barn.ru/declaration/

ООО СЗ "Домстрой"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5
Отдел продаж: 8 (3852) 533-833, 539-953
Режим работы: пн.-пт., 8:00-17:00
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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