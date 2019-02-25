Huawei представила гнущийся смартфон за $2607

Huawei представила в Барселоне флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, пишет РБК.

Особенностью модели является то, что она раскладывается. В сложенном состоянии у него два экрана. В развернутом состоянии пользователь получает один экран диагональю 8 дюймов, что больше, чем у конкурента – Samsung Fold.

Стоимость нового смартфона составит $2607.

"Это смартфон будущего. Скорость интернета в нем самая высокая в мире", – заявил директор по продажам Huawei Ричард Ю.



Ранее Samsung представил свою новую раскладную модель, заявив цену $2000. Смартфон корейской компании также сгибается и может трансформироваться в планшет.