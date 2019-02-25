Украинская система ПВО "сбила" российский МиГ в рекламном ролике

Украинский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" способен уничтожить истребитель МиГ-29 – об этом говорится в рекламном ролике от госкомпании "Спецтехноэкспорт", сообщает РИА ФАН.

Видео было показано на главном экране украинского стенда на выставке Aero India 2019. Это мероприятие проходило с 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре.

Ранее на этом же мероприятии израильская Israel Aerospace Industrie показала рекламу комплекса противовоздушной обороны MRSAM, в которой комплекс уничтожил российские вертолеты Ка-50.