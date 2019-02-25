Украинский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" способен уничтожить истребитель МиГ-29 – об этом говорится в рекламном ролике от госкомпании "Спецтехноэкспорт", сообщает РИА ФАН.
Видео было показано на главном экране украинского стенда на выставке Aero India 2019. Это мероприятие проходило с 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре.
Ранее на этом же мероприятии израильская Israel Aerospace Industrie показала рекламу комплекса противовоздушной обороны MRSAM, в которой комплекс уничтожил российские вертолеты Ка-50.
Комментарии
и что?
Да лишь бы "дитя" не плакало!
Недаром говорится,что хохол-это замаскированный еврей.
на практике доблестные пво самостийной только гражданские могут сбивать (в перерыве после очередной стопочки горилки и закусив шматом сала под ..ше невмерла окрина..)
Украинская система ПВО "сбила" российский МиГ в рекламном ролике
А зачем МиГу туда лететь, если вся Украина без МиГов хорошо простреливается
А почему этот "сбитый" МИГ именно российский, а не Йеменский или КНДР?
Вики говорит, что Миг-29 находится на вооружении или в составе ВВС почти 30-то стран.
Они сбили свой украинский нндоМиг, а везде хвастастают что российский. Этожхахлы.
НедоМиг
Израиль показал свое настоящее лицо??
У нас на телевидение много народа гордятся своими еврейскими корнями..., Хотя корней тех грамм 30...
25.02.2019 11:00
Ale XXX
Ну, а как же, ведь в мире есть одна страна-агрессор. И почти все остальные страны готовы встать единой силой на защиту мира от несносного врага.
Отчаянная 11:10
видимо аншлюс Австрии и прочие Судеты не вызывают особой радости