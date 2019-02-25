Шнуров просит Госдуму проверить высказывания Милонова

Адвокат музыканта Серея Шнурова Константин Добрынин обратился с жалобой в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, сообщает РИА "Новости" с просьбой проверить соблюдение депутатом Виталием Милоновым этических норм.

Ранее Милонов высказался о запрете творчества Шнурова в России. Он рассказал, чем опасны песни группы "Ленинград" и назвал их творчество "нравственным сифилисом".

"Милонов Виталий Валентинович систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова Сергея Владимировича и группы "Ленинград", которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, находящиеся на грани допустимого в общении между гражданами РФ, – говорится в тексте жалобы.

В качестве доказательств Добрынин привел несколько публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а Шнурова – "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность группы.

"В течение следующих суток указанная статья была распространена… что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы "Ленинград" в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова Сергея Владимировича как музыкального исполнителя", – говорится в обращении.

Адвокат считает, что высказывания Милонова противоречат части 1 статьи 44 Конституции России, которая гарантирует каждому гражданину свободу литературного, художественного и других видов творчества. Кроме того, защитник отмечает, что выступая на публике, парламентарий допускает "бранные слова и стилистически сниженную лексику", говоря о творчестве группы.

"В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", депутат Государственной Думы обязан соблюдать этические нормы", – указывает Добрынин.

Он попросил не только проверить высказывания Милонова о Шнурове, но и по результатам проверки принять меры, которые предусмотрены положением о комиссии Госдумы.