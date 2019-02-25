Фото: barnaul.org
Понедельник, 25 февраля, начался для части барнаульцев в условиях отсутствия воды.
Горожане сообщают в социальных сетях об отключении холодной и горячей воды в домах в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.
Кроме того, об отсутствии воды информируют и жители домов, расположенных в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Телефонная.
В барнаульском водоканале сообщили, что в ближайшее время предоставят подробную информацию о причинах временного отсутствия ресурса.
Комментарии
По всей нечётной стороне Северо-Западной, вплоть до Антона Петрова нет воды.
Профинтерна 50 - воды нет
Настоящий барнаулец - не неженка, он не наслаждается одновременно и теплом, и водой, и светом!
Сайт барнаульского водоканала лёг?
никак обещанный прыжок в новый технологический уклад совершен.
теперь у станы есть будущее...
А я сегодня два тазика воды набрал. Правда у нас плановое отключение должно быть.))
Ленина 80 нет воды.
По всей нечётной стороне Северо-Западной, вплоть до Антона Петрова нет воды.
У нас чётная. Воды нет.
Да как же достало! Понедельник!! На работу надо, а воды нет! Каждую неделю какие-то "сюрпризы"!
наши проекты развития – не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете (c)
Это Путин виноват!
Телефонная вся - воды нет!
Откуда инфа про ВСЮ телефонную?
25.02.2019 09:08
- гость -
никак обещанный прыжок в новый технологический уклад совершен.
теперь у станы есть будущее...
Не надоедает постоянно плакаться, информации ноль, а вы уже все знаете!
калинина 18 нет воды
Воды нет в микрорайоне Черемушки. Садики все закрыли. Воду раскупили во всех ближайших магазинах.
25.02.2019 09:20
Я
25.02.2019 09:08
- гость -
никак обещанный прыжок в новый технологический уклад совершен.
теперь у станы есть будущее...
Не надоедает постоянно плакаться, информации ноль, а вы уже все знаете
Как сообщили в пресс-службе предприятия, порыв произошел на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской.
так таки все-таки прорыв БЫЛ )))
Так вам и надо. Вы ж на выборах их выбрали.
Ленина 75 воды нет
Спонсор прорыва - производитель бутилированной воды?
- гость -
Так вам и надо. Вы ж на выборах их выбрали.
Кого? Дядю Петю-водопроводчика?
25.02.2019 09:35
- гость -
Так вам и надо. Вы ж на выборах их выбрали
А надо было Вас?
Тю, и кто же построил эту замечательную вертикаль власти с ежедневным прорывом!? как зовут этого Обаму?
Обещали же прорыв - получите!!!
Калинина 24а/1 нет воды,Матросова 7 нет((
одно не могу понять, чем наш дедушка занимался все эти 20 лет?
Ну так сказано же, весь Центр и ближние Черемушки без воды! Давайте по каждому дому теперь перекличку устроим!
25.02.2019 10:26
гость
Работал на благо хозяев. Чем же еще?!
Поди опять на Балтийской собаку моют? Когда же это кончится!
лишь бы у Роттенбергов и Дерипаски водичка была, а мы то уж как нибудь
Строителей 25. Воды нет. Никакой. Детей велено забрать из 53 садика после 12 часов.
25.02.2019 11:00
Татьяна
А вы из какой группы? А то нам на сон разрешили остаться)
Татьяна, у тебе трое?)))
25.02.2019 11:02
- гость -
отойди от нее а то м.б. мы в одну группу детей водим))
лишь бы Мадуру не свергли
Раньше были морозы и чугун очень хрупчает в морозы..А сейчас что?Что и где должно еще лопнуть,чтобы кто-то начал отвечать за эту вакханалию в городе?
25.02.2019 11:30
бабуля
Раньше были морозы и чугун очень хрупчает в морозы..А сейчас что?
А сейчас потеплело и чугун размяк
где публичная порка ?
а чего хотели
как-никак 28 лет торжества капитализма при нормативном сроке сружбы 25 лет...
"Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему" (c)
-гость- 12:38 капитализм есть в Норвегии и Канаде тока там с трубами все в порядке, а там где Мадуро, Мугабе, и некоторые другие вожди, там получите и распишитесь