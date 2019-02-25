Глава Генпрокуратуры России Юрий Чайка в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что ведомство совместно с Верховным судом планирует подготовить для президента России Владимира Путина доклад о случаях незаконного затягивания расследований.

"Мы сейчас думаем, что совместно с Верховным судом подготовим совместный какой-то доклад президенту", – сказал Чайка, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

По словам Чайки, Генпрокуратура неоднократно реагировала на незаконное затягивание расследований.

20 февраля Путин, выступая с посланием, заявил о том, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков.

Президент также раскритиковал сроки содержания под стражей заключенных, отбывающих наказание по экономическим преступлениям.

По словам Путина, зачастую это происходит без веских оснований или из-за того, что для прохождения необходимых экспертиз не хватает времени или из-за затягивания следственных действий.