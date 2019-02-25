Глава Генпрокуратуры России Юрий Чайка в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что ведомство совместно с Верховным судом планирует подготовить для президента России Владимира Путина доклад о случаях незаконного затягивания расследований.
"Мы сейчас думаем, что совместно с Верховным судом подготовим совместный какой-то доклад президенту", – сказал Чайка, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.
По словам Чайки, Генпрокуратура неоднократно реагировала на незаконное затягивание расследований.
20 февраля Путин, выступая с посланием, заявил о том, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков.
Президент также раскритиковал сроки содержания под стражей заключенных, отбывающих наказание по экономическим преступлениям.
По словам Путина, зачастую это происходит без веских оснований или из-за того, что для прохождения необходимых экспертиз не хватает времени или из-за затягивания следственных действий.
Комментарии
Да уж
Целый ДОКЛАД! А по Немцову тоже будет - четыре года прошло ни заказчика ни организатора нет?
лучше бы рассказал господин чАЙкапро своего сынка как у него бизнес доходы какие??? - все ли у него хорошо!!!
Организатор убийства Немцова назван давно, пособница получила 3 квартиры от СБУ в центре Киева. Еще какие вопросы?
А что у детей Чайки не должно быть бизнеса, тем более заграницей? Какая связь между бизнесом детей Чайки и работой папы?
Организатор убийства Немцова назван давно, пособница получила 3 квартиры от СБУ в центре Киева. Еще какие вопросы?
А что у детей Чайки не должно быть бизнеса, тем более заграницей? Какая связь между бизнесом детей Чайки и работой папы?
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А что сразу не 10 квартир? И какой интерес СБУ убирать лидера оппозиционной партии во время политического конфликта? Не правильнее ли было его наоборот поддерживать? Мешал он совсееем другим людям.
А вот пока общество не будет следить за доходами
слуг народачиновников и их родственничков, у нас и будет процветать воровство, коррупция и кумовство.