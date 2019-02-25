Чемпион мира по бегу с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков опубликовал в своем Instagram снимок, на котором видно ужасное состояние разваливающегося легкоатлетического манежа АлтГТУ. Ранее спортсмен уже жаловался журналистам, что там просто физически невозможно заниматься и тренироваться.

"Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся. Кстати, покрытие поменяли чуть больше трех лет назад – тогда заменили полувековые резиновые листы, но в итоге что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться", – написал Шубенков.

Ранее спортсмен был на грани того, чтобы не тренироваться в Барнауле. Ни одно помещение и манеж не позволяли проводить нормальные тренировки. Ситуация улучшилась после ремонта знаменитого тира в Алтайском училище олимпийского резерва. После того, как вопрос о тренировочной базе был поднят на уровне правительства Алтайского края, появились варианты спасения тира. Положительные сдвиги начались после встречи Клевцова с заместителем губернатора края Виталием Снесарем. В проблему вник и Виктор Томенко. В итоге объект решили не сносить, а срочно ремонтировать, на это были выделены 5 миллионов рублей.