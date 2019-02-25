Чемпион мира по бегу с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков опубликовал в своем Instagram снимок, на котором видно ужасное состояние разваливающегося легкоатлетического манежа АлтГТУ. Ранее спортсмен уже жаловался журналистам, что там просто физически невозможно заниматься и тренироваться.
"Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся. Кстати, покрытие поменяли чуть больше трех лет назад – тогда заменили полувековые резиновые листы, но в итоге что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться", – написал Шубенков.
Ранее спортсмен был на грани того, чтобы не тренироваться в Барнауле. Ни одно помещение и манеж не позволяли проводить нормальные тренировки. Ситуация улучшилась после ремонта знаменитого тира в Алтайском училище олимпийского резерва. После того, как вопрос о тренировочной базе был поднят на уровне правительства Алтайского края, появились варианты спасения тира. Положительные сдвиги начались после встречи Клевцова с заместителем губернатора края Виталием Снесарем. В проблему вник и Виктор Томенко. В итоге объект решили не сносить, а срочно ремонтировать, на это были выделены 5 миллионов рублей.
Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся 😩😬. Кстати, покрытие поменяли чуть больше трёх лет назад — тогда заменили полувековые резиновые листы, но, в итоге, что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться 🤭🙄. That is approximately why we don’t train at local Tech University facility 🙄😑😩. #алтгту #чемпионаталтайскогокрая #хотеликаклучше
Комментарии
Каучук попался бодяжный...
на фоне небритости оч хорошо смотрица)
Человеку без Родины и флага никто и ничего не должен
25.02.2019 10:08
Читатель
Человеку без Родины и флага никто и ничего не должен
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Ты про себя сказал?
25.02.2019 10:08
Читатель - ник смени на лизатель
Мог бы и сам отремонтировать, а то только жалуется. Пусть Краснодар ему предоставляет место для тренировок.
Это уже тенденция! Локомотив уже уничтожен, Динамо - бельмо на глазу, манеж как бы не нужен...
Как ВЫ задолбали , любители флагов и гимнов. На этих дорожках и дети бегают. Пару месяцев назад в манеже на забеге девченка ногу вывихнула в этих ямах. А в тире этом я был после ремонта. Жаль здесь фото нет конечно. Пять миллионов !!! Там просто жесть!!!!