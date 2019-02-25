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Повреждение на сетях, произошедшее минувшей ночью, устраняют специалисты барнаульского водоканала.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, порыв произошел на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской.

"Идет локализация места повреждения, работают четыре бригады, задействована вся необходимая техника", – отмечают в водоканале.

Информация по ограничению водоснабжения и срокам устранения аварии уточняется.