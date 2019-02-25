Фото: amic.ru
Повреждение на сетях, произошедшее минувшей ночью, устраняют специалисты барнаульского водоканала.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, порыв произошел на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской.
"Идет локализация места повреждения, работают четыре бригады, задействована вся необходимая техника", – отмечают в водоканале.
Информация по ограничению водоснабжения и срокам устранения аварии уточняется.
Комментарии
как и обещал нацлидер- ни дня без прорыва!
дааа прорыв так прорыв, боятсо сказать что пол города отключили. опережающими темпами просто. Это кластер прорыва
На Павлике прорвало, а на Северо-Западной нет воды?
центр тоже без воды
- гость -
центр тоже без воды
на строителей есть
на кулагина воды нетъ
25.02.2019 09:53
- гость -
На Павлике прорвало, а на Северо-Западной нет воды?
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Именно так.
Пересечение Новороссийской с Павловским трактом, много лет назад был в том же месте порыв, тоже полгорода без воды оставалось, в том числе и Северо-Западная. Напротив МФЦ, на Павловском, находится насосная станция водоканала второго подъёма, возможно от неё идёт в ту сторону.
Вот он прорыв!
Этож скока денех за лето напилить можно
Хренасебе. На Павловском прорвало, а весь Центр без воды? Какая связь-то?
25.02.2019 09:58
- гость -
Ну если только в Районе Павлика, так то и не центр!