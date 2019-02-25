За прошедшую неделю разведку у границ России вели 15 летательных аппаратов, истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват иностранных самолетов три раза, пишет "Красная звезда" со ссылкой на данные Минобороны.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", – подчеркнули в Минобороны.

Из опубликованной инфографики следует, что разведку вели 15 летательных аппаратов.

Также сообщается, что в рамках боевой подготовки за прошедшую неделю летчики выполнили на 71 аэродроме 248 летных смен.

23 февраля сообщалось, что американский военный самолет Boeing OC-135B пролетел у границ России. 28 января Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США, приближавшийся к границе России, в небе над Балтийским морем.