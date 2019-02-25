Поклонская назвала количество дел против нее на Украине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что украинская Генпрокуратура за пять лет открыла в отношении нее девять уголовных дел.

"Если серьезно, то совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня", – написала Поклонская.

По ее словам, дела были заведены из-за деятельности по формированию крымской прокуратуры, пресечению различных группировок в Крыму и других фактов.

Она также сообщила, что украинское ведомство направило в Генпрокуратуру России международное поручение об оказании правовой помощи в организации ее уголовного преследования.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Поклонская подозревается в военных преступлениях против Киева.