Поклонская назвала количество дел против нее на Украине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что украинская Генпрокуратура за пять лет открыла в отношении нее девять уголовных дел.
"Если серьезно, то совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня", – написала Поклонская.
По ее словам, дела были заведены из-за деятельности по формированию крымской прокуратуры, пресечению различных группировок в Крыму и других фактов.
Она также сообщила, что украинское ведомство направило в Генпрокуратуру России международное поручение об оказании правовой помощи в организации ее уголовного преследования.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Поклонская подозревается в военных преступлениях против Киева.
Комментарии
Это там, а у нас она герой и народный избранник - законы для нас принимает!
А украинские нацики ей вообще смертный приговор вынесли. За это ей можно простить ее странности. Тем более красивая женщина, она просто должна быть немного странной
Нашла чем гордиться, да у нас в думе и побогаче депутаты есть, некоторые и сидевшие!!!
25.02.2019 11:11
гость
Если она странная на кухне - это проблемы хозяина кухни. Если она странная в представительном органе страны - это беда уже всей страны!!!
25.02.2019 11:11
гость
А про русский нациков Вы как бы не знаете?!
"Лицо «русской весны» — бывший крымский прокурор, и нынешний патриотичный депутат Госдумы Наталья Поклонская в 2005-м в качестве гособвинителя участвовала в суде над двумя пророссийскими активистами, сообщает издание «Примечание».
Журналистам удалось «раскопать», что в далеком уже 2005 году нынешняя российская ура-патриотка выступала гособвинителем в деле о массовых беспорядках за которые были привлечены к уголовной ответственности несколько пророссийских активистов. Беспорядки случились в городе Армянск, когда местные пророссийские активисты перекрыли движение для автоколонны с активистами Майдана, ехавшими в Крым во время «оранжевой революции». За это Поклонская требовала 7,5 лет тюрьмы (!) для Виктора Сажина, одного из обвиняемых по этому дел"у.