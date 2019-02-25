Многие смекалистые автовладельцы переводят машины на газ. Он более экологичный и экономичный. Эксперты подсчитали, что километры, которые будут стоить 1000 рублей при заправке бензином, с газом обойдутся всего в 600 рублей. Дешевле почти в два раза.

А как сэкономить еще больше?

Специально ко Дню защитника Отечества сеть АГЗС "Газойл" приготовила приятный сюрприз для настоящих мужчин. С 23 февраля по 15 марта 2019 года на заправках Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, Кемеровской области и Хакасии действует выгодная акция "Получи по полной".

Заправьте свой автомобиль газом до полного баллона – и получите скидку 1 рубль с каждого литра*.

В акции участвует любой объем топлива – вы можете приобрести хоть 5 литров, хоть 150. Главное, чтобы баллон наполнился целиком.

Скидки действуют целых 3 недели: используйте отличную возможность сэкономить, сделав запас топлива неизменно высокого качества.

Особенно эта акция будет интересна тем, кто отправляется в дальнюю поездку, например, из Новосибирска на Алтай: АГЗС "Газойл" расположены таким образом, чтобы по пути следования у вас не возникло проблем с топливом.

*Акция действует на областных АГЗС при предъявлении бонусной карты с сохранением возможности начисления бонусов в рамках действующей Программы лояльности.

АГЗС "Газойл"

Телефон бесплатной справочной: 8-800-700-28-04

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