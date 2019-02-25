Жительница Камня-на-Оби, пытавшаяся продать через интернет голубей, стала жертвой мошенников и лишилась 60 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 32-летняя женщина разместила в сети объявление о продаже голубей.
"Ей на телефон позвонил неизвестный и предложил перечислить за покупку птиц денежные средства. В банкомате женщина, сама того не подозревая, под диктовку неизвестного выполнила рад операций, после чего вместо зачисления с ее банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 60 тысяч рублей", – уточняют в полиции.
По предварительной информации, горожанка подключила свою карту к абонентскому номеру злоумышленников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
Пора уже в каждом банкомате выдавать предупреждение большими красными буквами, "не подключайте ДБО к чужим номерам!!!"
птички на фото красивые
В банкомате женщина, сама того не подозревая, под диктовку неизвестного выполнила рад операций
32 года женщине
Хосподя...сколько ж еще должны списать средств с чужих карт, чтоб ЛЮДИ начали думать, а не бежать радостные от близости ПРИБЫЛИ, и вбивать чужой номер
Уговор был, переводит под диктовку, потом выпускает голубей , дав им новый адрес?
Не видя голубей,решили их купить..Голубятники в крае знают друг друга,это раз..Они знают у кого и какие голуби,выставки проводятся часто,это два..И три,она слишком молода,чтобы совершать подобные глупости,свойственные старикам
да, адрес в бортовой компьютер вводит и полетели!