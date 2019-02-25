Жительница Камня-на-Оби, пытавшаяся продать через интернет голубей, стала жертвой мошенников и лишилась 60 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 32-летняя женщина разместила в сети объявление о продаже голубей.

"Ей на телефон позвонил неизвестный и предложил перечислить за покупку птиц денежные средства. В банкомате женщина, сама того не подозревая, под диктовку неизвестного выполнила рад операций, после чего вместо зачисления с ее банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 60 тысяч рублей", – уточняют в полиции.

По предварительной информации, горожанка подключила свою карту к абонентскому номеру злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".