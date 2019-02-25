Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью РИА "Новости" рассказал, что переход в России на электронные водительские удостоверения может произойти уже в 2020 году.

Электронные документы помогут бороться с подделкой водительских удостоверений, а также поспособствуют предотвращению случаев использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.

У ведомства, по данным Черникова, "практически уже есть оцифрованная база", которая ведется с 2011 года. "Мы хотим, чтобы переход на электронные права был нормативно закреплен уже в следующем году", – добавил он, подчеркнув, что "технически" в Госавтоинспекции к этому готовы.

При этом для водителей, у которых уже есть права, после подобных реформ ничего не изменится, пояснил Черников.

"Те водительские удостоверения, которые есть, будут действительны", – подчеркнул глава ГИБДД.

"Когда не было электронных баз данных, то водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем. Это же относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде", – отметил Черников.