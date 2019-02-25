В Воронежской области 16-летний подросток купил у женщины автомобиль за билеты "Банка приколов", пишет местная "Комсомольская правда".

Местная жительница решила продать свой автомобиль ВАЗ-2105 за 40 тысяч рублей. После размещения объявления ей позвонил 16-летний молодой человек, который заявил, что хочет приобрести автомобиль.

Подросток пришел к женщине, осмотрел машину и, сказав, что она его полностью устраивает, расплатился за транспортное средство и уехал на нем.

На следующий день женщина обнаружила, что купюры являются билетами "Банка приколов" и сразу же обратилась в полицию. По номеру телефона, с которого звонил мошенник, удалось вычислить его личность. Позже его задержали.

В полиции подросток полностью признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что хотел похвастаться автомобилем перед девушками. Также выяснилось, что водительских прав у него нет. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.