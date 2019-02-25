Спасатели и полицейские провели профилактический рейд по частному сектору в Барнауле, напомнив местным жителям правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"На сегодняшний день остро стоит проблема гибели людей на пожарах в частном секторе, причина которых – грубые нарушения правил пожарной безопасности. Мы регулярно проводим рейды в частном жилом секторе, особое внимание уделяем работе в выходные и праздничные дни, когда люди находятся дома. Сегодня совместно с сотрудниками полиции и работниками социальной защиты было проведено очередное мероприятие в частном секторе Ленинского района. В ходе таких рейдов мы уделяем особое внимание многодетным и малообеспеченным семьям, проводим беседы на противопожарную тематику, даем конкретные советы по устранению выявленных нарушений в устройстве печей и электропроводки", – отметил начальник отделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 по Ленинскому району краевой столицы Руслан Юганов.

Согласно данным статистики, наибольшее число пожаров происходит в жилом секторе. Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, нарушение монтажа электропроводки и эксплуатации электрооборудования.