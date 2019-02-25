Барнаульский ученый Лев Пудрик, кандидат географических наук и заслуженный ветеран СО РАН, предложил переименовать Алтайский край в Приалтайский или Верхне-Обский. По его мнению, нынешнее название некорректное и нелогичное, так как Алтаем называют горную страну, а большая часть территории Алтайского края равнинная. Amic.ru вспомнил, какие идеи по переименованию Алтайского края и Барнаула предлагали раньше.

Барнаульская область

В 2012 году некоторые горно-алтайские политики полушутя предложили переименовать Алтайский край в Барнаульскую область. По их мнению, край "бессовестно" эксплуатирует бренд "Алтай", кроме того, жители других регионов зачастую путают два соседних региона, называя Александра Бердникова главой Алтайского края и приписывая региону события, которые происходят у соседей.

Путают два Алтая и российские звезды шоу-бизнеса. Так, певица надежда Бабкина во время одной из пресс-конференций в Новокузнецке сообщила журналистам о своих дальнейших гастрольных планах: "Дальше мы поедем в Новосибирскую область, Барнаульскую область и Республику Алтай".

Несмотря на путаницу, большинство экспертов считают, что менять исторически сложившееся название региона неуместно, хотя, по мнению спикера Госсобрания Ивана Белекова, само слово "Алтай" переводится как "Золотые горы". "Я думаю, что много лет назад произошла большая лингвистическая ошибка, и мы до сих пор продолжаем культивировать эту ошибку. Но как бы то ни было, я не вижу смысла в переименовании. Нельзя забывать, что географически Алтайские горы расположены на территории четырех государств", – сказал он "Новостям Горного Алтая".

Общественный деятель Андрей Адарин назвал идею переименовать Алтайский край хорошей, но неосуществимой: "прецедентов таких в России не было". А министр туризма Республики Алтай Евгений Ларин отметил, что Алтайский край активно развивает бренд "Алтай". "Нам в республике это нисколько не мешает, даже, скорее, помогает", – сказал он.

Путинград

Инициатива кандидата в барнаульские депутаты Марины Чаузовой переименовать Барнаул в "Путинград" или "Путинберг" в 2017 году вызвала не меньшую волну обсуждения. По мнению Чаузовой, переименование города в честь "абсолютного лидера не только России, но и всего мира" поможет Барнаулу "встать с колен". Переименование должно отразиться и на коммунальном хозяйстве, и на бюджете города, заявила участница праймериз.

В качестве доказательства влияния названия города на его судьбу она назвала Санкт-Петербург и Екатеринбург. Также Чаузова отметила, что в России есть три поселения с названием Барнаул, а это слишком много для одной страны. Отметим, два других Барнаула расположены в Борзинском районе Забайкальского края и в Варгашинском районе Курганской области. Кроме того, раньше так называлось село Арусси в Лакском районе Дагестана.

Пользователи сети с юмором отнеслись к предложению Марины Чаузовой, инициатива породила волну шуток на эту тему: "Удивительно, что еще никто не додумался предложить отмечать день рождения Путина всей страной, как главный национальный праздник, а еще лучше переименовать всю страну целиком в "Путинию", а День независимости можно либо отмечать в день рождения светлого лидера, либо в день его восхождения на престол".

Алтайград и БарнеоСити

В том же 2017 году житель Барнаула предложил переименовать Барнаул в Алтайград. Горожанин опубликовал предложение в паблике Barnaul 22 и получил горячий отклик на свое послание.

Предложение переименовать город автор заметки аргументировал тем, что ощущение бедной провинциальности города ассоциируется именно с его названием: "Я родился и вырос в Казахстане, детство и отрочество мое проходили еще в СССР. И устойчивое и незыблемое "аул" (ауил, аыл, аил – по-разному в Средней Азии) для меня всегда было признаком населенного пункта с глубоко сельским укладом жизни: нет дорог как таковых, пыльно, грязно, дома из самана, беднота, скрипящие по ухабам повозки". Название "Алтайград" более уместно для столицы региона, считает горожанин.

Отметим, что в обсуждении заметки родилось еще несколько вариантов названия для Барнаула – Барнэо, Барниаполь, БарнеоСити, Борноул ("типа, бор, леса там всякие"). Однако в итоге большинство горожан проголосовало за сохранение исторического названия Барнаула.