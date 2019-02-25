Столкновение двух грузовиков произошло на минувших выходных на автодороге Акташ – Улаган – Балыктуюль в Горном Алтае – в результате ДТП пострадал один из водителей.

Авария случилась 23 февраля около 15:00. "34-летний житель села Улаган, управляя автомобилем УАЗ, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2824, за рулем которого находился 26-летний житель Алтайского края", – уточняют в республиканском МВД.

В результате ДТП в Улаганскую районную больницу за медицинской помощью обратился водитель УАЗа. Госпитализация ему не потребовалась.

Водители автомобилей были трезвые. По факту ДТП проводится проверка.