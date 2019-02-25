Выплаты за моральный вред предложили сделать пожизненными в России

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предлагает ввести пожизненные выплаты за моральный вред, сообщает RT.
Аманлиев намерен направить предложение в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Он отметил, что сейчас пострадавшие получают единоразовую выплату, хотя моральный вред может продолжаться всю жизнь.
"Например, в результате причинения вреда здоровью человек может лишиться ноги, после операции могут возникнуть фантомные боли, от которых невозможно избавиться. Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке. Суд взыскивает в пользу людей 200-300 тысяч один раз, а человек мучается от неудобств всю оставшуюся жизнь", – разъяснил Аманлиев.
Он обратил внимание, что законом уже установлено право взыскивать пожизненно утраченный заработок.
В то же время Аманлиев предложил оставить предусмотренную законом единоразовую компенсацию за причинение морального вреда при ущербе здоровью.
Комментарии
Адвокаты дьявола?!
Я в 1992 году получил моральную травму, когда из-за гиперинфляции мороженое дорожало каждый, повторяю, почти каждый день!
Теперь, когда я вижу, что мороженое стоит больше чем 20 копеек, меня терзают страшные душевные муки