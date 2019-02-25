Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"

Фильм "Зеленая книга" завоевал главную премию "Оскар", став лучшим фильмом года по версии Киноакадемии США.

На номинацию также претендовали: "Рома", "Фаворитка", "Черная пантера", "Власть", "Черный клановец", "Звезда родилась" и "Богемская рапсодия".

"Оскары" вручили в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе в 24 категориях. Трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар" вел телеканал ABC.

Лучшим актером стал Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Лучшей актрисой названа Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворитка". Альфонсо Куарон, снявший фильм "Рома", получил "Оскар" как лучший режиссер. За лучшую оригинальную песню статуэтку получила Леди Гага, исполнившая песню Shallow в фильме "Звезда родилась".