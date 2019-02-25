Авария произошла на улице Троллейной ранним утром 25 февраля / Фото: 54.мвд.рф

Легковой автомобиль с алтайскими номерами врезался в контейнеровоз в Новосибирске – в результате ДТП погибли три человека.

Как сообщили в ГУ МВД по НСО, авария случилась в 04:50 на улице Троллейной, когда 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 с номерами 22-го региона, следовавший со стороны улицы Связистов в сторону улицы 9-й Гвардейской Дивизии, совершил столкновение со стоящим у края проезжей части контейнеровозом Mercedes.

Трое пассажиров легковушки – двое мужчин и одна женщина – скончались.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21093 и двое его пассажиров – женщина 1995 года рождения и мужчина 1984 года рождения – госпитализированы с травмами различной степени тяжести", – добавляют в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также личности всех погибших и пострадавших в аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.