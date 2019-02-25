Коммунальная авария в Барнауле повлияла на работу детсадов и школ

Коммунальная авария в Барнауле, из-за которой многие горожане остались без воды, повлияла на работу учреждений образования.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, из-за повреждения на сетях были закрыты 12 дошкольных учреждений и шесть школ.

Кроме того, еще семь школ работают по сокращенной программе.

Также из-за аварии в девяти медицинских организациях вода подается на пониженном давлении.

Напомним, что повреждение на сетях произошло в ночь на понедельник, 25 февраля. В районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской.