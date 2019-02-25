Коммунальная авария в Барнауле повлияла на работу детсадов и школ

Коммунальная авария в Барнауле, из-за которой многие горожане остались без воды, повлияла на работу учреждений образования.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, из-за повреждения на сетях были закрыты 12 дошкольных учреждений и шесть школ.
Кроме того, еще семь школ работают по сокращенной программе.
Также из-за аварии в девяти медицинских организациях вода подается на пониженном давлении.
Напомним, что повреждение на сетях произошло в ночь на понедельник, 25 февраля. В районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской.
Комментарии
В прошлом месяце авария на Профинтерна, потом сливали-сливали воду - коричневая шла, за месяц вышло 4 куб.м горячей воды - оплачивать нам. Сегодня опять воды нет, снова будем сливать и оплачивать. А Водоканал с каждого кубометра при выдаче техусловий берет бешеные деньги за развитие и реконструкцию сетей. Однако, сети как-то не улучшаются, а все аварии оплачивают жильцы, которые то сидят без воды, то оплачивают воду, непригодную к использованию. Нельзя ли чиновникам контролировать работу естественных монополий?