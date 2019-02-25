Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов в КХЛ от 70 млн рублей за сезон

"Спорт-Экспресс" опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В рейтинг попали 53 человека, которые зарабатывают за сезон от 70 млн рублей. Отмечается, что при составлении списка учитывалась только базовая часть зарплаты – оклад, бонусы не учитывались.
В итоге первая десятка самых высокооплачиваемых хоккеистов выглядит следующим образом:
1. Сергей Мозякин ("Металлург") – 180 млн рублей;
2. Павел Дацюк (СКА) – 170 млн рублей;
3. Николай Кулемин ("Металлург") – 165 млн рублей;
4. Найджел Доус ("Автомобилист") – 150 млн рублей;
5. Андрей Марков ("Ак Барс") – 150 млн рублей;
6. Линус Умарк ("Салават Юлаев") – 150 млн рублей;
7. Антон Ландер ("Ак Барс") – 140 млн рублей;
8. Данис Зарипов ("Ак Барс") – 130 млн рублей;
9. Виктор Антипин ("Металлург") – 125 млн рублей;
10. Алексей Марченко (ЦСКА) – 125 млн рублей.
Авторы рейтинга уточняют, что Мозякин бонусами получает еще около 60 млн рублей.
Комментарии
Считаю ошибкой большие зарплаты не только не очень играющих футболистов, но и неплохо играющих хоккеистов. Пусть играют за границей, это не означает, что они не будут играть за Россию. Кто не будет, его выбор, мы будем его знать и правильно про него думать. Но Овечкин или Черышев ведь играют за сборные. Да вроде бы ни один не отказался. А платить бешенные деньги спортсменам может только страна, которая может себе это позволить. Не уверен, что мы можем себе это позволить.
Хоккеисты, играющие в НХЛ или футболисты, играющие в Европе, еще больше растут в мастерстве и от этого выигрывает сборная. Пусть им платят зарубежные клубы, в итоге мастерство нашей сборной повысится за чужие деньги. Это так трудно понять?
хренасе за что бацателю фанеркой по резинке стока платить? Хорошему хирургу вот например понятно за что, а тут?
15:53
месный
хренасе за что бацателю фанеркой по резинке стока платить? Хорошему хирургу вот например понятно за что, а тут?
Ты просто ничего не понимаешь в победобесии и тольковыигрывании, ведь если это всё отобрать у электората, то он начнёт задумываться, почему он живёт в г..!